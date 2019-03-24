В Кремле считают актом агрессии заявление НАТО, оправдывающее бомбежку Югославии

В Кремле считают актом агрессии заявление НАТО , оправдывающее бомбежку Югославии.

«Безусловно», — сказал Песков на вопрос радиостанции, следует ли считать сегодняшнее объявление позиции альянса актом агрессии.

Ранее сегодня в штаб-квартире НАТО назвали бомбардировки Югославии в 1999 году «необходимыми и легитимными». Они были предприняты с целью «остановить гуманитарную катастрофу», заявил представитель альянса.

«Решение было принято после более года боёв в Косове и нескольких неудачных попыток ООН и Контактной группы, членом которой была и Россия, найти мирное дипломатическое решение кризиса. Применение силы НАТО было необходимым и легитимным», — говорится в заявлении.

В свою очередь постпредство России при НАТО заявило сегодня, что страны Запада не усвоили урок трагедии в Югославии.