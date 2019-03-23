«Позор»: Россия рассказала о пятне на репутации НАТО

МИД России назвал бомбардировку Югославии пятном позора на репутации НАТО

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории ) силами НАТО в обход позиции Совбеза ООН . Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

В комментарии на сайте МИД РФ говорится, что бомбардировки Югославии со стороны НАТО подорвали механизмы, обеспечивавшие мир и безопасность в Европе на протяжении многих десятилетий. В ведомстве отметили, что косовская проблема в результате действий альянса не была решена.

"Тяжелое бремя ответственности за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве альянса и входящих в него государств, принявших участие в агрессии против Югославии. Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО. Его не смоет усиленное втягивание стран региона в альянс, углубляющее разделительные линии на Балканах и общественные противоречия", — отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.