Медведчук и Бойко предложили Медведеву начать переговоры поставках газа

Интересно, что в таком формате общение проходит за девять дней до официальных выборов президента Украины с участием прессы из Москвы и Киева. Кроме того, в ней принимал участие глава «Газпрома» Алексей Миллер , и речь шла в основном про газовые договоренности между Киевом и Москвой.

«Мы готовы предложить и рассмотреть разные взаимовыгодные варианты возобновления контракта по транзиту после завершения действующего контракта в конце этого года», — сказал Бойко. По его словам, в настоящее время действующая власть не проявляет активности в решении данного вопроса.

«У нас заканчивается большой транзитный контракт, действительно мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет, а это более 50 тыс. рабочих мест в нашей стране, более $3 млрд доходов в бюджет, мы не можем позволить, чтобы этот контракт был остановлен, это создаст серьезные проблемы нашей газотранспортной системе»,

Стоит отметить, что Бойко, в принципе, компетентен обсуждать газовые вопросы. Хотя бы потому, что он много лет проработал в сфере ТЭК Украины, а с февраля 2002-го по март 2005 года даже возглавлял компанию «Нафтогаз» . Кроме того, в 2006-2007 гг и с марта 2010-го по декабрь 2012 года Бойко занимал пост министра топлива и энергетики Украины.

А ситуация в газовом вопросе между Киевом и Москвой сейчас и правда довольно печальная. С 2014 года Украина обходится без прямых поставок газа из РФ . Фактически, как уже признавали и сами украинские политики, в реверсном режиме через специальные схемы закупается тот же газ из газпромовских поставок в ЕС , но через европейских посредников.

По версии другого оппозиционного кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, кто-то наживается на этих схемах.

Кроме того, отношения между «Нафтогазом» и «Газпромом» вконец испорчены: между компаниями идут многолетние тяжбы из-за срывов обеими сторонами выполнения параметров транзитного контракта и соглашения о поставках газа в Украину из РФ. Зимой прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение по встречным искам компаний, по итогам которых «Газпром» оказался должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд

Суд учел обстоятельства украинской стороны, но не принял во внимание ситуацию спада в мировой экономике, которая привела к снижению потребления газа и, соответственно, наполнению транзитной трубы. Сейчас «Газпром» оспаривает это решение в аппеляционном суде, а «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать средства с российской компании за счет ареста активов «Газпрома» за рубежом.

При этом страдают не только украинские потребители. В этом году заканчивается транзитный договор на поставки газа в ЕС — и если стороны не согласуют параметры нового контракта, то оснований для газпромовских поставок газа в Европу не будет, а альтернативные маршруты, включая строящиеся «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», пока не могут полностью закрыть все потребности ЕС в российском газе. Естественно, нервничают и европейские потребители. Еврокомиссия участвует в переговорах по новому соглашению, однако пока каждая из сторон стоит на своих условиях.

Ситуация осложняется выборным процессом в Украине и возможной сменой руководства «Нафтогаза». В кулуарах представители РФ разводят руками и говорят, что пока не особо понимают, с кем им договариваться. Нынешняя встреча с Бойко, вероятно, — сигнал о том, что Москва определилась, с кем бы она могла договориться.

Так, по словам Медведчука, сохранить украинский транзит можно было бы, вернувшись к идее создания на Украине газотранспортного консорциума с участием «Газпрома». Разговоры об этом идут с 2002 года, однако так и не привели к ощутимым результатам.

«Я уверен, что если мы не сохраним транзит газа через газотранспортный консорциум, что, на мой взгляд, единственное средство, чтобы его сохранить, то поступления в украинский бюджет исчезнут», — продолжал Медведчук. По его словам, это единая позиция партии и ее кандидата — Юрия Бойко.

Алексей Миллер позже сказал журналистам, что идею поддерживает.

«Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками этого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, мы переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине», — заявил Миллер.

Заключение такого консорциума имеет смысл для России только в том случае, если текущие инвестиционные и судебные риски будут нивелированы устойчивой и предсказуемой газовой политикой Украины по результатам предстоящих выборов, обращает внимание директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов

Возможно, при определенных условиях, консорциум действительно может быть создан, но сейчас в этом в большей степени заинтересованы европейские потребители и украинская сторона, для «Газпрома» единственным преимуществом является то, что формируются хоть какие-то основания снижения влияния политического фактора на исполнение контрактов, полагает аналитик ГК «Алор Брокер» Алексей Антонов

Если бы все сказанное можно было бы перевести в практическую плоскость, то для Украины и потребителей внутри страны — был бы большой положительный эффект, отмечает сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Эта встреча — определенный сигнал избирателям на Украине, что Бойко является представителем той силы, с которой Москва могла бы наладить нормальный конструктивный диалог, уверен он.

Подобные переговоры — это серьезный сигнал не только гражданам Украины, но и ЕС и США и всему миру, о том, с кем Россия готова работать на Украине, добавляет политолог Дмитрий Перлин.

Несомненно, эта встреча повлияет на электоральную ситуацию и даст рост голосов Юрию Бойко, уверен он. В Украине довольно большое количество людей лояльно относятся к России — по данным одного из последних соцопросов таких около 52%, добавляет он. С другой стороны, накануне первого тура выборов вполне вероятны конфликты между ключевыми кандидатами, например, действующим президентом Петром Порошенко и лидером партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко . И не факт, что они во взаимной борьбе не исключат друг друга из второго тура.

В такой ситуации Бойко может вырваться в лидеры, пользуясь сотрудничеством с РФ, полагает Перлин.

Медведчук и его команда политиков — это те, с кем Москва готова вести диалог, в том числе в газовой сфере, а Европа, которой нужен российский газ, заинтересованна в том, чтобы к власти в Киеве пришли те люди, которые могут договариваться с Россией.

Дело не только в будущем президенте, впереди на Украине еще парламентские выборы, а партия Медведчука претендует на одну из значимых фракций в новом парламенте, подытожил Перлин.