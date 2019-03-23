«Не дождетесь»: в Крыму ответили Зеленскому

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В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, который рассказал, при каком условии, по его мнению, Крым может вернуться в состав Украины.
По словам Зеленского, Крым «вернётся», когда будет «смена власти в России».
Вместе с тем он указал, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
«Зеленский заранее снял с себя обязанности по «возвращению» полуострова Украине. Фраза «когда сменится власть в России» — это ни к чему не обязывающий ход», — отметил Бальбек.
По его словам, сегодня на Украине обязательное условие — это рассказать, «как вернуть Крым».
«Одни ломают копья, другие с надеждой смотрят на Запад, и только Зеленский завуалированно сказал: «Дорогие украинцы, не дождётесь», — заключил Бальбек.
Ранее кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский рассказал, при каком условии, по его мнению, Крым может вернуться в состав Украины.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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Комментарии4
Политика , Видео , Украина , Руслан Бальбек , Владимир Зеленский , Госдума , Республика Крым
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