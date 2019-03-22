Почему так важно требовать компенсаций от Украины

Россия начинает копировать путь, который давно прошли многие другие страны — предъявлять к другим странам претензии по поводу компенсаций за нанесенный ими ущерб. Спикер Госдумы бывший мэр Москвы уже начали подсчитывать потери, нанесенные Крыму во время пребывания в составе Украины . Каковы эти потери — и почему сама важна именно такая постановка вопроса?

Украина ввела санкции против спикера Госдумы Вячеслава Володина . Как говорится в сообщении в официальном аккаунте российского российского парламента в Facebook, «по мнению депутатов, внесение Председателя ГД в санкционный список связано с его высказываниями и в связи с принятым сегодня Государственной Думой решением о создании рабочей группы, которая должна будет провести анализ нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму и Севастополю за 23 года».

Действительно, ранее Володин высказал инициативу: подсчитать экономические потери, понесенные Крымом за время нахождения в составе Украины, чтобы затем потребовать их возмещения от Киева.

«Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: были нарушены основополагающие права граждан — право на язык, образование на родном языке. (Украина) разрушила экономику Крыма и Севастополя. Фактически аннексия, тем более правовая основа отсутствовала», — отметил спикер.

«Проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены, и через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет», — заявил Володин.

Предложение Володина поддержал и развил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он уже оперирует конкретными суммами:

«Есть прямая претензия к Украине, о которой никто сейчас не говорит: страна необоснованно требовала оплаты за размещение в Севастополе военных кораблей Черноморского флота. Это требование является абсолютно незаконным и необоснованным. Ведь Севастополь всегда был огражден от Крыма, всегда была экстерриториальная граница и город никогда с его территорией не передавался и не принадлежал Украине ни по закону, ни по международному праву даже в условиях, когда весь Крым абсолютно незаконно отдал Хрущев», — напомнил экс-мэр.

«Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно 100 млн долларов отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота. То, что в течение многих лет Украина получала от России деньги необоснованно, незаконно за содержание Военно-морского флота в Севастополе, это факт», — утверждает Лужков.

То есть сумма претензий будет начинаться как минимум с двух с половиной миллиардов долларов. Максимальная ограничена только фантазией участников комиссии — какой именно ущерб они захотят включить в окончательный счет. Только материальный, вызванный недофинасированием республики Крым и города Севастополя, или нарушение права на образование на родном языке также будет оценено в определенную сумму?

Поскольку шансы на то, что «европейские парламентские структуры», упомянутые Володиным, взыщут с Украины хоть гривну по иску России приближаются к нулю, то сумму претензий можно выставлять практически любую. При этом назвать сам факт подсчёта ущерба бессмысленным никак нельзя. Это важно не столько с юридической, сколько с информационной точки зрения.

Прибалтийские страны, когда публикуют разнообразные подсчёты об «ущербе от оккупации», отлично понимают, что получат, от России, цитируя Владимира Путина , «от мёртвого осла уши». Но напоминая мировому сообществу о «невероятном ущербе», они легитимизируют сам факт обвинений в оккупации.

Именно с той же целью России следует продвигать в мировом общественном мнении идею того, что Крым нелегитимно оказался и находился в составе Украины, что крымчане были у Киева «нелюбимыми детьми», что Москва, по сути, дотировала украинскую экономику. Напомним, что Дмитрий Медведев в 2014 году называл конкретную сумму — 80 миллиардов долларов. Их тоже можно сразу же приплюсовать к «лужковским» двум с половиной миллиардам.

Кроме того, не исключено, что один из последующих президентов или гетманов Украины все-таки решит, что деньги лучше вечно ущемлённой национальной гордости и несовпадения реальной территории страны с нарисованной на местных картах, и потребует от России компенсации за Крым с признанием изменения границ. В этом случае расчёты нанесённого региону ущерба тоже пригодятся.

В любом случае, пример всемирного успеха RT показывает, что когда Россия не пытается «пойти своим путём», а скрупулёзно копирует западные рецепты, в том числе пропагандистские — обычно получается эффективно.

И если бывшие советские республики под руководством западных кураторов подают на Россию во всевозможные суды, обвиняют в нарушении прав человека и требуют компенсации за оккупацию, то это значит, что и России следует вести себя аналогичным образом. И не стоит делать вид, что «мы выше этого» и аппелировать к давно позабытому «братству» и «дружбе народов».

К тому же, если украинские пропагандисты будут заняты не выдумыванием «как бы нам ещё уязвить Россию и русских» а реагированием на российские инициативы, это положительно скажется в первую очередь на тех гражданах Украины, чьи мозги сейчас подвергаются постоянному промыванию.

Поэтому надо садиться и считать.