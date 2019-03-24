США признают суверенитет Израиля над Голанами 25 марта

Декрет о признании будет подписан в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне. Президент США примет израильского премьера в Белом доме 25-26 марта. По словам главы израильского МИДа, «связи Израиля и США крепки, как никогда».

Трамп 21 марта заявил, что Вашингтону следует признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют, по его словам, стратегическое значение и важны для безопасности Израиля.

Россия, Германия, Иран, Сирия, Франция и многие другие страны выступили против подобных односторонних действий.