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США признают суверенитет Израиля над Голанами 25 марта 

BFM.RU + ещё 108 15 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами 25 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, передает Reuters.
Декрет о признании будет подписан в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне. Президент США примет израильского премьера в Белом доме 25-26 марта. По словам главы израильского МИДа, «связи Израиля и США крепки, как никогда».
Трамп 21 марта заявил, что Вашингтону следует признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют, по его словам, стратегическое значение и важны для безопасности Израиля.
Россия, Германия, Иран, Сирия, Франция и многие другие страны выступили против подобных односторонних действий.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты Израиль захватил в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский Кнессет в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Совбез ООН признал решение недействительным и на протяжении многих лет призывает Израиль вернуть Голаны Сирии.
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Комментарии
Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , Совбез ООН , Reuters , Израиль
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