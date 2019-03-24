Признание США Голан нарушит нормы международного права, заявил эксперт

Возможное признание Америкой

Президент США Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что США пора признать Голанские высоты за Израилем. По его словам, настало время сделать такой шаг в интересах безопасности Израиля и региона в целом.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

"Признание — односторонний акт государства. Есть высокая доля усмотрения любого государства — признавать ту или иную ситуацию, имеющую для этого государства правовые последствия, или не признавать. С формальной точки зрения это акт государства, он никаких правовых последствий не несет, кроме отношений между США и Израилем, и США и Сирией", — отметил Капустин в интервью РИА Новости.

Он считает, что это признание вполне вероятно, так как, «согласно конституции США, признание других государств или территорий — прерогатива исполнительной власти».

"Так что здесь нельзя недооценивать (позицию) Трампа", — отметил юрист.

Противоречие резолюциям Совбеза ООН При этом, отметил эксперт, если такое официальное признание США будет сделано, то это будет «нарушением норм вторичного международного права».

"Акт признания не должен нарушать другие нормы международного права. Когда мы говорим о Голанских высотах, то есть соответствующее решение ООН, Совета безопасности, Генассамблеи , в которых не признается оккупация Израилем этой части сирийской территории. Оккупация признана незаконной", — напомнил Капустин.

Однако вряд ли это остановит Америку, считает эксперт. «Механизмы обеспечения соответствующих резолюций ООН недостаточно проработаны в международном праве, к сожалению. Это позволяет подобного рода действия совершать», — напомнил он.

Максимум, что грозит США — это то, что им придется обосновывать свою позицию перед соответствующими органами ООН, полагает Капустин. Возможно, США также будут стараться протолкнуть в Совбезе ООН какую-то новую резолюцию, прогнозирует эксперт. При этом отозвать свою подпись под старой резолюцией США как постоянный член Совбеза ООН не может.

"Сказать, что этот акт каким-то образом поколеблет саму резолюцию — нет, это невозможно", — отметил эксперт.

Косово создало опасный прецедент

Президент российской Ассоциации международного права напомнил, что в современной истории уже были примеры действий государств вопреки решениям ООН.

"Например, если взять признание Косово, несмотря на соответствующую резолюцию СБ ООН, которая установила временное управление в Косово и которая основана на принципе территориальной целостности Сербии. Многие государства, признав Косово, по сути пошли на нарушение этой резолюции", — напомнил эксперт.

Признание Крыма не зависит от судьбы Голанских высот

Эксперт также отметил, что признание Америкой суверенитета Израиля над спорными Голанами вовсе не обяжет их признать суверенитет России над Крымом.

"Нет таких взаимных обязательств: что-то признавать, если не будут достигнуты соответствующие договоренности. Одно не будет влиять на другое — они не будут признавать Крым, а мы не будем признавать Голаны. Исторические ситуации иногда столетиями действуют", — отметил Капустин.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».