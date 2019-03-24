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Нетаньяху намерен обсудить с Трампом в Вашингтоне Голаны, Иран и Сирию 

ТАСС + ещё 110 2 часа назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне его декларацию по Голанским высотам, ситуацию в Сирии и продолжение давления на Иран. С соответствующим заявлением глава израильского правительства выступил перед вылетом в американскую столицу, сообщила в воскресенье его канцелярия.
"Я буду говорить с Трампом о Голанских высотах, о его исторической декларации, о Сирии, о продолжающемся давления на Иран, о дополнительных санкциях, которые уже введены и будут введены [в отношении Ирана], о беспрецедентном уровне сотрудничества между нами [Израилем и США] в областях безопасности и разведки", — цитирует сделанные Нетаньяху перед вылетом в США высказывания его канцелярия.
В четверг Трамп написал в Twitter, что США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, а Нетаньяху в тот же день назвал этот демарш американского лидера «историческим шагом». Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году, а в 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял «Закон о Голанских высотах», в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.
Визит Нетаньяху в США пройдет в самый разгар предвыборной кампании в Израиле. Выборы в Кнессет назначены на 9 апреля, партия «Ликуд», которую возглавляет премьер, на настоящий момент лидирует в опросах общественного мнения. Перед вылетом в США Нетаньяху вновь подчеркнул важность для безопасности Израиля своих связей на международной арене.
"Связи, которые у меня есть с мировыми лидерами, — [президентом РФ Владимиром] Путиным, [премьер-министром Нарендрой] Моди из Индии, [президентом Бразилии Жаиром] Болсонару, который приезжает сюда на следующей неделе из Бразилии, [премьер-министром Синдзо] Абэ из Японии, руководством Китая, другими лидерами, являются очень важным активом для Государства Израиль. Тем не менее у нас никогда не было такой связи между израильским премьер-министром и американским президентом, и это весьма и весьма ценный актив Государства Израиль, и важно, чтобы он продолжал служить нам", — заявил Нетаньяху.
В американской столице израильский премьер выступит на конференции Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC), которая проводится в Вашингтоне каждый год.
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Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Израиль , Иран , Сирия
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