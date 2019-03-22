За что уволен гендиректор Росгеологии

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Главу Росгеологии уволили из-за Горринга 

Рамблер 1 час назад
Отставка Романа Панова с поста главы Росгеологии связана со скандалом вокруг его бывшего первого заместителя Руслана Горринга, заявил в своем твиттере сенатор Алексей Пушков.
Горринг был уволен в январе вскоре после появления в Сети видеозаписи его стрима. На ней бывший топ-менеджер ругался матом, угрожал другим игрокам и, будучи женатым, намекал на сексуальные отношения с подчиненными. В марте Горринг был задержан по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Накануне в отставку по директиве правительства и распоряжению Росимущества был отправлен глава Росгеологии Роман Панов.
«Не иначе как вследствие громкого скандала вокруг его первого зама», — считает сенатор Пушков.
По его словам, Горринг — даже не заместитель, а мина замедленного действия, от взрыва которой «весь командный пункт снесло».
По данным РБК, временно исполняющим обязанности главы Росгеологии стал другой первый заместитель Панова Сергей Сучков.
Комментарии80
Политика , Видео , Алексей Пушков , Роман Панов , Сергей Сучков , Росимущество
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