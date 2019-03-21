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Борисов ввел «ручное управление» ульяновском авиазаводе 

РИА Новости + ещё 1 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
"Ручное управление" авиационным предприятием "Авиастар-СП" создано в лице специальной комиссии из Минобороны и Минпромторга, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
Ранее он заявил о срыве ульяновским предприятием гособоронзаказа в 2018 году.
"Мы приняли решение о создании постоянно действующей комиссии министерства промышленности и министерства обороны", — сказал Борисов.
"Что это означает, что практически ежемесячно два замминистра будут проводить совместные совещания, собирать всю кооперацию и отслеживать ход подготовки, производства и завершения всех НИОКРов по этому направлению. Это ручное управление, но другого выхода сейчас нет", — пояснил он.
По словам вице-премьера, решение принято по аналогии с решениями, ранее принятыми по ремонту и модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160 и налаживанию производства новых самолетов этого типа.
"Этот опыт оказался положительным, поэтому целесообразно применить его и здесь", — сказал Борисов.
"У нас есть очень хороший положительный опыт, когда мы восстанавливали летную годность самолётов Ту-160 и налаживали проект по производству нового самолёта. Этот опыт оказался положительным, поэтому целесообразно применить его и здесь", — заключил вице-премьер.
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Политика , Армия , Юрий Борисов , Авиастар-СП , Министерство обороны , Минпромторг
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