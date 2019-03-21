Борисов ввел «ручное управление» ульяновском авиазаводе

Ранее он заявил о срыве ульяновским предприятием гособоронзаказа в 2018 году.

"Мы приняли решение о создании постоянно действующей комиссии министерства промышленности и министерства обороны", — сказал Борисов.

"Что это означает, что практически ежемесячно два замминистра будут проводить совместные совещания, собирать всю кооперацию и отслеживать ход подготовки, производства и завершения всех НИОКРов по этому направлению. Это ручное управление, но другого выхода сейчас нет", — пояснил он.

По словам вице-премьера, решение принято по аналогии с решениями, ранее принятыми по ремонту и модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160 и налаживанию производства новых самолетов этого типа.

"Этот опыт оказался положительным, поэтому целесообразно применить его и здесь", — сказал Борисов.