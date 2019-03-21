Российского посла вызвали в чешский МИД

Посла России Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Deník N.

По информации газеты, Змеевского вызвали к заместителю главы МИД Мартину Смолке, в чьей компетенции находятся юридические и консульские вопросы, и который уже третью неделю занимается ситуацией с недвижимостью в Праге , находящейся в распоряжении российских дипломатов.

Накануне МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за «ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной».

Газета Deník N ранее сообщила, что посольство России в Праге сдает в аренду сотни квартир, которые предназначены для дипломатов. По информации издания, кварты сдаются без контракта, а оплата за них вносится наличными.