Посла России в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Deník N.
По информации газеты, Змеевского вызвали к заместителю главы МИД Мартину Смолке, в чьей компетенции находятся юридические и консульские вопросы, и который уже третью неделю занимается ситуацией с недвижимостью в Праге, находящейся в распоряжении российских дипломатов.
Накануне МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за «ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной».
Газета Deník N ранее сообщила, что посольство России в Праге сдает в аренду сотни квартир, которые предназначены для дипломатов. По информации издания, кварты сдаются без контракта, а оплата за них вносится наличными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данную информацию, заявила, что материал газеты «базируется на неких местных источниках, которые искажают данные, передергивают факты».