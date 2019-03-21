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«Вольные упражнения»: Кремль о «сценарии» сохранения власти Путина 

Газета.Ru + ещё 8 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на публикацию агентства Bloomberg о "сценариях" сохранения власти главы государства Владимира Путина, передает РИА "Новости".
По его словам, в Кремле считают это сообщение "вольными упражнениями".
"Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", — заявил Песков.
Он уточнил, что на повестке Кремля стоит реализация "майских" указов.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что власти рассматривают как образец дальнейшей судьбы для президента России Владимира Путина "казахстанский вариант.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Bloomberg
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