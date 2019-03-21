«Вольные упражнения»: Кремль о «сценарии» сохранения власти Путина

По его словам, в Кремле считают это сообщение "вольными упражнениями".

"Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", — заявил Песков.

Он уточнил, что на повестке Кремля стоит реализация "майских" указов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что власти рассматривают как образец дальнейшей судьбы для президента России Владимира Путина "казахстанский вариант.