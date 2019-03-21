Песков рассказал о содержании послания Путина Асаду

Президент РФ Владимир Путин в своем послании президенту Сирии Башару Асаду, переданном ранее на этой неделе, изложил ряд вопросов двусторонних отношений и урегулирования в этой стране.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, шла ли речь в письме о ситуации вокруг Идлиба.