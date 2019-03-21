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Песков рассказал о содержании послания Путина Асаду 

ТАСС + ещё 4 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в своем послании президенту Сирии Башару Асаду, переданном ранее на этой неделе, изложил ряд вопросов двусторонних отношений и урегулирования в этой стране.
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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, шла ли речь в письме о ситуации вокруг Идлиба.
"В послании говорилось о двусторонних российско-сирийских отношениях, а также о процессе политико-дипломатического урегулирования ситуации в Сирии. Это все, что я могу вам сказать", — сказал представитель Кремля.
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Политика , Сирия
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