Президент РФ Владимир Путин в своем послании президенту Сирии Башару Асаду, переданном ранее на этой неделе, изложил ряд вопросов двусторонних отношений и урегулирования в этой стране.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, шла ли речь в письме о ситуации вокруг Идлиба.
"В послании говорилось о двусторонних российско-сирийских отношениях, а также о процессе политико-дипломатического урегулирования ситуации в Сирии. Это все, что я могу вам сказать", — сказал представитель Кремля.