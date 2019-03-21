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Москалькова надеется на потепление отношений России и Украины 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечает, что не испытала проблем при прохождении границы на Украине, и выразила надежду на потепление отношений с украинской стороной хотя бы в правозащитной сфере.
Накануне российский уполномоченный присутствовала на судебном заседании в Киеве по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Препятствий никаких не было. Остается только пожалеть, что прямого маршрута Москва-Киев сегодня нет. И для многих граждан это, безусловно, большие трудности. Но для меня и моих помощников не было никаких задержек при оформлении и прохождении границы. И это, конечно, очень радует, что может быть начало потепления хотя бы в правозащитной сфере и начало, может быть, перезагрузки отношений в сфере защиты прав человека", — сказала Москалькова журналистам в четверг по прилету из Киева.
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Политика , Украина , Татьяна Москалькова , РИА Новости
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