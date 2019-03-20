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Посла Чехии вызвали в МИД России из-за скандала с дипломатическими домами 

Говорит Москва + ещё 7 59 минут назад
Фото: ТАСС
Посла Чехии вызвали в МИД России из-за скандала с дипломатическими домами.
Витезславу Пивоньке сделали представление из-за «активно нагнетаемой, нездоровой атмосферы» вокруг истории с недвижимостью в Праге.
«Чешской стороне заявлено о необходимости во избежание деструктивных последствий проявлять сдержанность и решать вопрос на переговорах», — проинформировали на Смоленской площади.
Ранее чешские СМИ написали, что российское посольство в Праге за наличные сдаёт в аренду около 200 квартир в четырёх домах. Как сообщалось, эти здания находятся в собственности республики и предоставлены в пользование диппредставительству.
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Политика , МИД , Прага , Чехия
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