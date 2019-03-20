Посла Чехии вызвали в МИД России из-за скандала с дипломатическими домами

Витезславу Пивоньке сделали представление из-за «активно нагнетаемой, нездоровой атмосферы» вокруг истории с недвижимостью в Праге

«Чешской стороне заявлено о необходимости во избежание деструктивных последствий проявлять сдержанность и решать вопрос на переговорах», — проинформировали на Смоленской площади.

Ранее чешские СМИ написали, что российское посольство в Праге за наличные сдаёт в аренду около 200 квартир в четырёх домах. Как сообщалось, эти здания находятся в собственности республики и предоставлены в пользование диппредставительству.