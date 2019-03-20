Лавров предупредил о рисках создания космического сегмента ПРО США

"Тем временем, в США уже выделены ассигнования на создание космического сегмента противоракетной обороны и размещения на околоземной орбите ударных средств. Видимо, этот сегмент противоракетной обороны будет обладать способностью поражать в том числе и космические объекты. Каким образом будет выстроена реально действующая боевая структура, готовая в любой момент зачистить космическое пространство от орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран?" — заявил Лавров, выступая на Конференции по разоружению.

По его словам, "это открывает "ящик Пандоры", так как многие государства являются активными участниками космической деятельности".