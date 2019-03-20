Создание в США космического сегмента ПРО чревато рисками уничтожения орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Тем временем, в США уже выделены ассигнования на создание космического сегмента противоракетной обороны и размещения на околоземной орбите ударных средств. Видимо, этот сегмент противоракетной обороны будет обладать способностью поражать в том числе и космические объекты. Каким образом будет выстроена реально действующая боевая структура, готовая в любой момент зачистить космическое пространство от орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран?" — заявил Лавров, выступая на Конференции по разоружению.
По его словам, "это открывает "ящик Пандоры", так как многие государства являются активными участниками космической деятельности".
"Среди них немало тех, кто уже занимается разработкой боевых нагрузок для выведения в космос, либо обладает необходимым для этого потенциалом. Проблема становится все более актуальной", — добавил министр.