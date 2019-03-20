Путин отреагировал на отставку Назарбаева

Путин выразил надежду на преемственность власти в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил надежду на преемственность власти в Казахстане после ухода с должности президента страны Нурсултана Назарбаева . Об этом он сказал на совещании с членами правительства в Кремле.

«Мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена. Но в связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул свой высший государственный пост, у нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу, пожелать ему здоровья и успехов», — сказал Путин.

Присутствующие на совещании члены правительства отреагировали на эти слова Путина аплодисментами.