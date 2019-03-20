Назначен врио главы Калмыкии

Предыдущий глава региона Алексей Орлов ушел в отставку по собственному желанию. Он возглавлял республику с 2010 года.

38-летний Хасиков вырос в Калмыкии, он кикбоксер и бывший сенатор. Спортивную карьеру он завершил в 2010 году.

Хасиков является советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи и членом Центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта.

В 2003-2008 годах Хасиков работал инспектором службы, старшим лейтенантом ГОВД, позже стал депутатом Народного Хурала (парламента) Калмыкии, в 2012-2014 годах был сенатором, представляя в Совете Федерации интересы Калмыкии. Хасиков участвовал в различных проектах, посвященных популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи.

19 марта Дубровский подал заявление об увольнении, на следующий день стало известно об отставке Бердникова и Орлова.