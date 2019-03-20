Президент России Владимир Путин 20 мая назначил Бату Хасикова исполняющим обязанности главы Калмыкии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Предыдущий глава региона Алексей Орлов ушел в отставку по собственному желанию. Он возглавлял республику с 2010 года.
38-летний Хасиков вырос в Калмыкии, он кикбоксер и бывший сенатор. Спортивную карьеру он завершил в 2010 году.
Хасиков является советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи и членом Центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта.
В 2003-2008 годах Хасиков работал инспектором службы, старшим лейтенантом ГОВД, позже стал депутатом Народного Хурала (парламента) Калмыкии, в 2012-2014 годах был сенатором, представляя в Совете Федерации интересы Калмыкии. Хасиков участвовал в различных проектах, посвященных популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи.
Ранее СМИ сообщили о грядущей волне отставок губернаторов. Они называли среди наиболее вероятных претендентов на увольнение Орлова, глав Алтая и Мурманской области Александра Бердникова и Марину Ковтун, губернаторов Оренбургской и Челябинской областей Юрия Берга и Бориса Дубровского.
19 марта Дубровский подал заявление об увольнении, на следующий день стало известно об отставке Бердникова и Орлова.