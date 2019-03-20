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Володин прояснил будущее отношений с Казахстаном 

Рамблер 55 минут назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что новый президент Казахстана будет продолжать политику дружбы с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Володина, Россия и Казахстан сохранят добрососедские отношения и будут укреплять взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.
Спикер Думы отметил, что страны сейчас являются стратегически важными партнерами во многих сферах. По мнению Володина, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес огромный вклад в социально-экономическое развитие своей страны и «неизменно» получал поддержку избирателей.
Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, сообщил об отставке 19 марта. Свои полномочия он передал Касым-Жомарту Токаеву, занимавшему пост председателя сената Казахстана. Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана, останется во главе партии «Нур Отан» и будет членом Конституционного совета республики.
Комментарии27
Политика , Видео , В мире , Нурсултан Назарбаев , Вячеслав Володин , Госдума , ЕАЭС
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