Володин прояснил будущее отношений с Казахстаном

По мнению Володина, Россия и Казахстан сохранят добрососедские отношения и будут укреплять взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза

Спикер Думы отметил, что страны сейчас являются стратегически важными партнерами во многих сферах. По мнению Володина, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес огромный вклад в социально-экономическое развитие своей страны и «неизменно» получал поддержку избирателей.

Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, сообщил об отставке 19 марта. Свои полномочия он передал Касым-Жомарту Токаеву, занимавшему пост председателя сената Казахстана. Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана, останется во главе партии «Нур Отан» и будет членом Конституционного совета республики.