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Рекордсмен у власти: 30 лет Елбасы 

Рамблер 2 часа назад
Нурсултан Назарбаев 19 марта в обращении к нации объявил, что уходит с поста президента Казахстана (Елбасы, или лидера нации), который он занимал с апреля 1990 года. Обращение к нации транслировалось по всем телеканалам. Назарбаев не объяснил причин своей отставки, но назвал имя преемника — им до окончания текущего срока Назарбаева станет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, позже в стране обещают провести выборы. Сам глава государства станет главой Совета Безопасности.
В июле Назарбаеву исполнится 79 лет. Он бессменно возглавлял республику с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), а почти год до этого был первым секретарем ЦК КП Казахстана. Политик является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве.
Политика , Фото , Нурсултан Назарбаев
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