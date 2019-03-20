Глава Алтая подал в отставку

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Глава Алтая ушел в отставку 

Рамблер + ещё 34 42 минуты назад
Глава Республики Алтай Александр Бердников, руководивший регионом более 13 лет, подал прошение об отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Бердникова, такое решение он принял в связи с окончанием срока полномочий и переходом на новую работу. Чиновник подал заявление о добровольной досрочной отставке президенту России Владимиру Путину.
Бердников поблагодарил Путина и избирателей за возможность руководить «таким замечательным и красивым регионом с хорошими и прекрасными людьми».
«Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона — это серьезный срок», — подчеркнул он.
РБК сообщал, что основным кандидатом на пост и.о. главы Алтая стал председатель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин.
Источники РБК сообщали о грядущей волне отставок губернаторов. Они называли среди наиболее вероятных претендентов на увольнение Бердникова, главу Мурманской области Марину Ковтун, губернаторов Оренбургской и Челябинской областей Юрия Берга и Бориса Дубровского, а также главу Калмыкии Алексей Орлов.
19 марта Дубровский подал заявление об увольнении.
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Политика , Видео , Другое , Кавказ , СНГ , Алексей Орлов , Юрий Берг , Борис Дубровский , Александр Бердников , Владимир Путин , Олег Хорохордин , Марина Ковтун , РБК , Алтай , Республика Алтай
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