Глава Алтая подал в отставку

Глава Алтая ушел в отставку

По словам Бердникова, такое решение он принял в связи с окончанием срока полномочий и переходом на новую работу. Чиновник подал заявление о добровольной досрочной отставке президенту России Владимиру Путину

Бердников поблагодарил Путина и избирателей за возможность руководить «таким замечательным и красивым регионом с хорошими и прекрасными людьми».

«Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона — это серьезный срок», — подчеркнул он.

РБК сообщал , что основным кандидатом на пост и.о. главы Алтая стал председатель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин

19 марта Дубровский подал заявление об увольнении.