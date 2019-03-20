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Тюремщиков заставят быть вежливыми 

Lenta.ru + ещё 15 8 часов назад
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) изменит правила поведения для своих сотрудников. Соответствующие поправки подготовлена к приказу ФСИН о Кодексе этике, передает «Интерфакс».
Согласно новым нормам, тюремщики будут обязаны проявлять вежливость при общении с подозреваемыми о осужденными, а также быть корректными, внимательными и уважительными при взаимодействии с гражданскими и должностными лицами.
«В случае нарушения (…) прав и свобод гражданина сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий приносит извинение добровольно или в соответствии с вступившим в законную силу решением суда», — сказано в документе.
Изменения буду приняты, чтобы сформировать позитивный облик сотрудников уголовно-исполнительной системы, отметили авторы поправок.
В феврале президент России Владимир Путин поручил ФСИН и Совету по правам человека подготовить предложения по улучшению условий содержания подозреваемых и обвиняемых.
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Комментарии4
Политика , Видео , Криминал , Владимир Путин , Совет по правам человека , ФСИН , Интерфакс
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