Тюремщиков заставят быть вежливыми

Согласно новым нормам, тюремщики будут обязаны проявлять вежливость при общении с подозреваемыми о осужденными, а также быть корректными, внимательными и уважительными при взаимодействии с гражданскими и должностными лицами.

«В случае нарушения (…) прав и свобод гражданина сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий приносит извинение добровольно или в соответствии с вступившим в законную силу решением суда», — сказано в документе.

Изменения буду приняты, чтобы сформировать позитивный облик сотрудников уголовно-исполнительной системы, отметили авторы поправок.