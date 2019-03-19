МИД угомонил возмутившийся после ноты протеста Киев

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Россия отреагировала на выраженный Киевом протест после приезда Путина в Крым 

Рамблер 36 минут назад
МИД России вернул Украине ноту протеста в связи с посещением президентом России Крыма.
Путин заговорил на украинском языке во время встречи в Крыму
В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, говорится, что ноты подобного рода возвращаются без рассмотрения и реакции.
«Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не вправе указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве», — подчеркнули в дипведомстве.
МИД России призвал Киев «признать реальность», а именно тот факт, что с 2014 года Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации.
18 марта Владимир Путин посетил Крым и принял участие в мероприятиях, посвященной пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Политика , Видео , Республика Крым
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