Рассекречены детали разговора Путина и Назарбаева

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В Астане раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Назарбаева 

Р-Спорт + ещё 23 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, объявивший во вторник о своём решении сложить президентские полномочия, обсудили по телефону предстоящую отставку и договорились о продолжении регулярных контактов в будущем, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Названа возможная причина отставки Назарбаева с поста президента Казахстана
"Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года", — говорится в сообщении пресс-службы.
По её данным, "президенты договорились о продолжении регулярных контактов в будущем".
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Политика , Видео , Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин , Астана
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