Рассекречены детали разговора Путина и Назарбаева

В Астане раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Назарбаева

Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев , объявивший во вторник о своём решении сложить президентские полномочия, обсудили по телефону предстоящую отставку и договорились о продолжении регулярных контактов в будущем, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

По её данным, "президенты договорились о продолжении регулярных контактов в будущем".