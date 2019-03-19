Путин позвонил Назарбаеву

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Путин провел телефонный разговор с Назарбаевым 

Рамблер 1 час назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор во вторник днем, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Назарбаев назвал имя временного преемника на пост главы Казахстана
Он заявил, что пресс-служба не располагает информацией о содержании этого разговора.
«Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует», — добавил Песков.
Нурсултан Назарбаев во вторник объявил о решении покинуть пост президента Казахстана. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета.
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