Путин позвонил Назарбаеву

Путин провел телефонный разговор с Назарбаевым

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор во вторник днем, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что пресс-служба не располагает информацией о содержании этого разговора.

«Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует», — добавил Песков.

Нурсултан Назарбаев во вторник объявил о решении покинуть пост президента Казахстана. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета.