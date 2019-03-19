Шойгу обсудил с Асадом вопросы борьбы с терроризмом

"По поручению президента РФ Владимира Путина 19 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку Сирию. В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от президента России Владимира Путина", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе переговоров обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, различные аспекты обеспечения безопасности в ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования.

Кроме того, затрагивались темы дальнейшего расширения возможностей по добровольному возвращению беженцев и временно-перемещенных лиц к местам своего проживания в Сирии, а также оказания сирийскому населению гумпомощи.