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Шойгу съездил в Сирию с посланием от Путина 

Lenta.ru + ещё 20 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию во вторник, 19 марта. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает телеканал «Звезда».
Как отмечается, визит был нанесен по поручению российского президента Владимира Путина. В Дамаске Шойгу провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Он также передал ему послание от Путина.
Во время переговоров стороны затронули борьбу с международным терроризмом в Сирии, а также обеспечение безопасности в регионе. Кроме того, обсуждалось возвращение беженцев и оказание сирийцам гуманитарной помощи.
Шойгу во время переговоров отметил успехи в борьбе с боевиками и распространением террористов в Сирии при помощи России. В то же время он указал, что не всех устраивают успехи в востановлении мирной жизни. «Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса», — подчеркнул министр.
В феврале сообщалось, что в Сирии в свои дома вернулись более 1,6 миллиона человек.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.
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Политика , Армия , Сергей Шойгу , Башар Асад , Владимир Путин , Дамаск , Сирия
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