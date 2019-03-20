Гайдару суждено быть проклятым и забытым

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного персоне Егора Гайдара . Несмотря на то, что внук революционного писателя всего полгода занимал пост и.о. премьер-министра, и шансов на утверждение его кандидатуры парламентом не было, реформы начала 1990-х годов ассоциируются именно с его фамилией. А результаты опроса говорят сами за себя.

Следует подчеркнуть, что, оценивая Гайдара, граждане России дают оценку не его личности, а всей экономической политике первых постсоветских лет.

Итак, реформы Гайдара положительно оценивают один процент от опрошенных. Это в семь раз меньше, чем в 2010 году. Точнее, это вообще ничто, так как погрешность опроса составляет 2,5%.

Ещё 15% опрошенных полагают, что реформы были болезненны, но необходимы. Их почти в два раза меньше, чем в 2010-м, когда было 29%. Ещё 10% считают, что реформы были вообще не нужны — прежде так думали 15%). Незначительно увеличилось число тех, кто затруднился с ответом — с 26% до 30%.

Наконец, 44% (то есть почти половина) уверены, что реформы Гайдара оказали разрушительное воздействие на экономику страны. В 2010 году так думали 23%, рост значительный при том, что за последние три года оценка мотивов и действий реформаторов изменилась незначительно.

Если в 2016 году позиции «Они действовали в правильном направлении, но не смогли добиться поставленных целей» придерживались 31%, то сейчас — 32%. Тогда с мнением «Они сознательно разрушали экономику нашей страны и добились в этом больших успехов» были согласны 49%, теперь — 44%.

Увеличение числа неопределившихся вызвано естественными причинами. Сложно иметь ярко выраженное мнение о человеке, о котором ты мало знаешь. Известность Гайдара превышает 95% только среди людей, которым больше 44 лет. Среди рожденных после 1995 года о нем ничего не знают 43%, а в поколении от 24 до 34 лет около трети опрошенных.

Только 3% граждан России возраста с 18 до 24 лет утверждают, что хорошо знают Егора Тимуровича.

Картина складывается вполне однозначная. Старшее поколение помнит Гайдара и ненавидит его реформы и их последствия. А молодежь не знает, кто это такой, соответственно, ничего не может сказать о его экономической деятельности.

Тут можно было бы поворчать про «поколение ЕГЭ» и про то, что нация, которое не помнит о прошлом, не имеет будущего. Но этот тот случай, когда осуждать молодёжь в общем-то не за что.

Покойный Егор Гайдар, как и ныне здравствующий Анатолий Чубайс , — это символ либеральных реформ, двуглавый «гайдарочубайс», с которым для подавляющего большинства граждан России ассоциируется всё плохое, что было в 1990-е годы. Что не отменяет наличия одного процента особо твердолобых представителей советской и постсоветской интеллигенции.

Но ни Гайдар, ни Чубайс не были инициаторами реформ Михаила Горбачёва , которые привели к развалу СССР. У этих людей был шанс прожить свой век безобидными кабинетными учёными, если бы не крах государства, которое они не любили, но разрушить не могли — слишком уж далеко они отстояли от реальной власти в конце 1980-х годов.

Коллективного «гайдарочубайса» можно обвинять во многом, но только не в том, что они взяли власть в процветающем государстве и сделали его нищим. Россия после Беловежских соглашений (или сговора; этот термин становится всё более популярным) находилась в очень тяжелом состоянии. И Борис Ельцин , за которого на выборах летом 1991 года проголосовали более 45 миллионов человек, мог отвергнуть программу экономических реформ Гайдара так же, как Михаил Горбачев ранее отверг и радикальную программу Явлинского, и умеренную программу Рыжкова.

Но не отверг. И мы получили то, что получили — галопирующую инфляцию, массовую нищету и безработицу, сепаратизм, бандитизм и так далее.

Символического «виновника всех бед» искренне ненавидят, но эта ненависть не длится дольше, чем жизнь его современников. Кто, кроме специалистов-историков помнит николаевских министров, доведших страну до революции в 1917 году? Кто помнит вельмож другого Николая, из-за которых Россия потерпела позорное поражение в Крымской войне в 1856 году?

Поэтому посмертная судьба Егора Гайдара вполне очевидна. Те, кто помнят его реформы, будут его ненавидеть, пока живы. А молодёжи, за исключением историков или экономистов со соответствующей специализацией, Гайдар не интересен, и его очень быстро забудут, как забыли князей Александра Чернышёва (виновник Крымской катастрофы) и Николая Голицына (последний премьер Росссийской империи).

Возможно, это несправедливо. Но неизбежно.