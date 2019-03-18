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МИД России призвал НАТО и ЕС признать выбор жителей Крыма 

RT на русском 23 минуты назад
Россия считает, что ЕС и НАТО пора признать выбор жителей Крыма, которые пять лет назад проголосовали за воссоединение с Россией. Об этом говорится в комментарии российского МИД в связи с заявлениями ЕС и НАТО по Крыму и Севастополю.
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Дипломаты выразили надежду на то, что в ЕС и НАТО перестанут «заниматься политиканством» и наконец прислушаются к голосу крымчан.
«Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации, как это уже сделали многочисленные неангажированные представители общественных и политических кругов западных стран», — говорится в заявлении.
Ранее ЕС заявил о непризнании итогов референдума в Крыму. Позднее НАТО в своём заявлении, приуроченном к годовщине присоединения Крыма к России, призвало «вернуть» полуостров Украине.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Политика , МИД , ЕС , НАТО , Республика Крым , Севастополь
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