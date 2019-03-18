Путин заговорил на украинском

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя прокомментировал отношения между русскими и украинцами, пишет «Комсомольская правда».
Президент отметил, что между народами России и Украины нет вражды, они никогда не ссорились. Недопонимание есть только в отношении руководства Украины, с которым «каши не сваришь».
По словам президента, некоторые действия Киева вызывают «оторопь и недоумение».
«Так и хочется спросить по-украински: "С глузду зъихав чи шо?" — "С ума сошел?"» — сказал Путин.
Российский лидер заявил, что Москва будет выстраивать отношения с Киевом, «когда здравый смысл восторжествует».
18 марта отмечается пятая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Крым вошел в состав РФ после проведенного на территории полуострова референдума, в результате которого большинство жителей отдали свои голоса за вхождение республики в состав России.