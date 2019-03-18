«Оторопь и недоумение»: Путин заговорил на украинском

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«З глузду з'їхав, чи шо?»: Путин о властях Украины 

Газета.Ru + ещё 11 51 минуту назад
Президент России Владимир Путин оценил действия нынешних властей Украины, передает РИА "Новости".
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По его словам, они "вызывают оторопь".
Президент заявил, что русский и украинский народ никогда не ссорились. По его мнению, и сейчас этой ссоры нет.
"У нас непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: "З глузду з'їхав, чи шо?" (С ума сошел, что ли — укр.) С ума сошел?" — сказал Путин.
Ранее Путин удивился, когда узнал, что крымчан ограничивают в правах на передвижение после референдума о воссоединении с Россией в 2014 году.
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