«Оторопь и недоумение»: Путин заговорил на украинском

«З глузду з'їхав, чи шо?»: Путин о властях Украины

Президент России Владимир Путин оценил действия нынешних властей Украины, передает РИА "Новости".

По его словам, они "вызывают оторопь".

Президент заявил, что русский и украинский народ никогда не ссорились. По его мнению, и сейчас этой ссоры нет.

"У нас непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: "З глузду з'їхав, чи шо?" (С ума сошел, что ли — укр.) С ума сошел?" — сказал Путин.

Ранее Путин удивился, когда узнал, что крымчан ограничивают в правах на передвижение после референдума о воссоединении с Россией в 2014 году.