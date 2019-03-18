Киев пришел в ярость после приезда Путина в Крым

Очередной решительный: Киев протестует против визита Путина в Крым

МИД Украины выразил протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым и Севастополь. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 18 марта 2019 года президента РФ Владимира Путина на временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины — Автономной Республики Крым и Севастополя", — говорится в заявлении.

Киевские власти расценивают визит российского лидера, как "грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", а также "циничное и демонстративное пренебрежение общепризнанными принципами и нормами международного права".

"МИД Украины в очередной раз заявляет, что никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в конституции Украины статус Автономной Республики Крым и Севастополя", — заявили в Киеве.

Как сообщалось, 18 марта в Симферополе Путин также примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины референдума и воссоединения полуострова с Россией.

В понедельник ранее глава государства принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС и осмотрел мемориальный комплекс "Малахов курган" в Севастополе. После этого он прибыл в крымскую столицу на встречу с общественностью.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".