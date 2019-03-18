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Крым навсегда останется частью России, заявил Медведев 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Крым навсегда останется частью России. Об этом сообщает ТАСС.
Также премьер отметил, что все санкции, угрозы и давление не страшны российской стороне.
Новость дополняется.
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Политика , Другое , Конфликты , Дмитрий Медведев , Республика Крым
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