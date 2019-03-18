Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Крым навсегда останется частью России, заявил Медведев
Газета.Ru
51 минуту назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Российский премьер-министр
Дмитрий Медведев
заявил, что
Крым
навсегда останется частью России. Об этом сообщает ТАСС.
Также премьер отметил, что все санкции, угрозы и давление не страшны российской стороне.
Новость дополняется.
Читать ещё •••
Газета.Ru: последние новости
Песков отреагировал на сообщения о травле девочки после письма Путину
Экс-жена Грудинина рассказала, как он может использовать депутатский мандат
Путин подписал законы о штрафах за оскорбление госсимволов и фейковые новости
Политика
,
Другое
,
Конфликты
,
Дмитрий Медведев
,
Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев поставил точку в крымском вопросе
23
Крым предложил США вернуть России Калифорнию
351
Совпадение? Продюсер «Последнего героя» пояснил «проклятие»
2
Помощница вспомнила о последних словах Началовой
33
История с группой Дятлова приняла неожиданный оборот
37
Видео
Украина спустила на Порошенко миллиарды рублей
Украина
В мире
«Может предать Украину»: Савченко атаковала Зеленского
В мире
Статьи
Медведев поставил точку в крымском вопросе
Политика
История с группой Дятлова приняла неожиданный оборот
Общество
В Казани загорелся трамвай с пассажирами
Пожары
Происшествия
Крым предложил США вернуть России Калифорнию
Общество
В мире
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика
Армия
Москва смирилась с позицией Лукашенко по Крыму
Политика
Раскрыты планы Путина в Крыму
Политика
Тайна раскрыта: что связывает Началову и Зеленского
Шоу-бизнес
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение