В МИД назвали условия прогресса в деэскалации с НАТО

В интервью журналу "Международная жизнь" замглавы МИД РФ отметил, что Россия разделяет позицию тех, кто выступает за поиск пути деэскалации, совершенствования инструментария по предотвращению опасных военных инцидентов, по недопущению неправильного прочтения намерений друг друга.

"Именно эта тема была главной на всех заседаниях СРН (Совета Россия-НАТО — ред.), которые возобновились после двухлетней паузы, введенной НАТО в 2014 году. Однако НАТО не показывает серьезности намерений двигаться в этом направлении. Мы можем даже на уровне послов много говорить о необходимости выдвижения в сторону деэскалации, но реальный прогресс может быть достигнут лишь тогда, когда будут открыты каналы коммуникации по военной линии", — сказал Грушко.

Валерием Герасимовым. Он добавил, что при этом до сих пор НАТО отказывается от каких-то системных контактов по военной линии. Замглавы МИД РФ пояснил, что проводятся встречи между командующими объединенными вооруженными силами НАТО в Европе — генералом Кертисом Скапаротти и начальником генштаба Вооруженных сил РФ

"Но, конечно, это не может заменить такой ежедневный контакт между военными, который в нынешних условиях востребован как никогда. Поэтому и здесь мяч на стороне НАТО", — отметил Грушко.