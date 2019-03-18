В МИД назвали условия прогресса в деэскалации с НАТО 

Достигнуть реального прогресса в деэскалации в отношениях России и НАТО можно будет только после открытия каналов коммуникации по военной линии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В интервью журналу "Международная жизнь" замглавы МИД РФ отметил, что Россия разделяет позицию тех, кто выступает за поиск пути деэскалации, совершенствования инструментария по предотвращению опасных военных инцидентов, по недопущению неправильного прочтения намерений друг друга.
"Именно эта тема была главной на всех заседаниях СРН (Совета Россия-НАТО — ред.), которые возобновились после двухлетней паузы, введенной НАТО в 2014 году. Однако НАТО не показывает серьезности намерений двигаться в этом направлении. Мы можем даже на уровне послов много говорить о необходимости выдвижения в сторону деэскалации, но реальный прогресс может быть достигнут лишь тогда, когда будут открыты каналы коммуникации по военной линии", — сказал Грушко.
Он добавил, что при этом до сих пор НАТО отказывается от каких-то системных контактов по военной линии. Замглавы МИД РФ пояснил, что проводятся встречи между командующими объединенными вооруженными силами НАТО в Европе — генералом Кертисом Скапаротти и начальником генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
"Но, конечно, это не может заменить такой ежедневный контакт между военными, который в нынешних условиях востребован как никогда. Поэтому и здесь мяч на стороне НАТО", — отметил Грушко.
РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.