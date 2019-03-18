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Путин назвал самые важные и требующие решений проблемы Крыма 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
На встрече с крымской общественностью президент России Владимир Путин рассказал, какие проблемы для Крыма являются важными и требуют скорейшего решения.
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Путин отнес к таким проблемам ситуацию с энергоснабжением и водоснабжением, передает ТАСС.
Напомним, в январе была принята государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», целью которой является создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы этих регионов. На ее реализацию в 2019 — 2022 годах запланировано выделить из бюджета 309,5 млрд рублей.
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