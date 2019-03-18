Путин назвал самые важные и требующие решений проблемы Крыма

На встрече с крымской общественностью президент России Владимир Путин рассказал, какие проблемы для Крыма являются важными и требуют скорейшего решения.

Путин отнес к таким проблемам ситуацию с энергоснабжением и водоснабжением, передает ТАСС.

Напомним, в январе была принята государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», целью которой является создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы этих регионов. На ее реализацию в 2019 — 2022 годах запланировано выделить из бюджета 309,5 млрд рублей.