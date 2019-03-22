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Названа причина сокращения списка опасных пород собак 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Госдумы по экологии и охраны окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал решение МВД России сократить перечень потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте; по словам депутата, опасность собаки в первую очередь зависит от воспитания его хозяев.
«Моя позиция: опасных пород не бывает, бывают просто опасные хозяева», — приводит его слова РИА «Новости».
Бурматов подчеркнул, что даже дворнягу можно довести до такого состояния, что она будет бросаться на собственного хозяина и членов его семьи.
«Но вот по мнению специалистов, в том числе и кинологов, кинологической федерации, все-таки есть набор пород, которые являются специфическими, которые были выведены для определенных там вот мероприятий», — пояснил депутат.
Парламентарий отметил, что изначальный список содержал 69 пород собак, он вызвал «бурю возмущений» среди участников рабочей группы. В новый же список включены «специфические породы», которые, по словам депутата, признаны потенциально опасными в большинстве стран.
Напомним, МВД России разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В первоначальный список входили в том числе шарпей, айну и бультерьер. Сначала перечень сократили до 13 пород, затем — до 12 специфических пород и их метисов. К потенциально опасным породам в частности отнесли американского бандога, гуль-донга и турецкую овчарку акбаш.
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Политика , Общество , Владимир Бурматов , Госдума , МВД , РИА Новости
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