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Путин подписал закон о фейковых новостях 

RT на русском + ещё 51 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и материалов, размещённых в сети и оскорбляющих государство и общество.
Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
Глава государства также утвердил штрафы за распространение фейковых новостей в размере до 1,5 млн рублей.
7 марта Госдума приняла законопроекты о блокировке фейковых новостей и материалов, которые оскорбляют государство или общество.
Как отмечали в Кремле, закон о блокировке недостоверных данных является продуманным, а работа над ним велась давно.
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Политика , Интернет , Владимир Путин , Госдума
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