Путин подписал закон о фейковых новостях

Российский лидер Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и материалов, размещённых в сети и оскорбляющих государство и общество.

Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства также утвердил штрафы за распространение фейковых новостей в размере до 1,5 млн рублей.

7 марта Госдума приняла законопроекты о блокировке фейковых новостей и материалов, которые оскорбляют государство или общество.

Как отмечали в Кремле, закон о блокировке недостоверных данных является продуманным, а работа над ним велась давно.