США нашли новую точку, где им больно от России

"Руки прочь от переворота в Венесуэле ". Не так явно, конечно, но с таким подтекстом конгресс США подготовил очередной законопроект о санкциях против всех, кто за Николаса Мадуро . Прежде всего, против россиян.

Россия поддерживает законно действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро, притом не только словом, а и делом. Это недопустимо, с точки зрения США, где сделали ставку на Хуана Гуаидо, выпрыгнувшего в январе, как черт из бочки — и сразу в "президентский статус". Поэтому что? Поэтому новый американский санкционный законопроект. В нем сказано:

"Расширение присутствия Российской Федерации в Западном полушарии вызывает обеспокоенность Соединенных Штатов".

Но, судя по тому, что этот антироссийский санкционный выпад уже 68-й (на прошлой неделе было 67), присутствие России и в Восточном полушарии беспокоит США так же сильно, если не больше. Очень беспокойная держава, прямо как в песне: "Беспокойная я, успокой ты меня".

Вот она, например, в лице своих конгрессменов-законотворцев вспомнила сейчас и вдруг забеспокоилась: зачем это в декабре прошлого года Россия отправила в Венесуэлу два ракетоносца для участия в учениях? А то, что в том же прошлом году корабли США пришли в Черное море потренировать Украину на военный манер, это ничего? Или совсем свежий пример: американский ядерный бомбардировщик у российских границ что-то там такое "имитировал" — это как? Это уже клиническая форма беспокойства.