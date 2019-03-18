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США нашли новую точку, где им больно от России 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
"Руки прочь от переворота в Венесуэле". Не так явно, конечно, но с таким подтекстом конгресс США подготовил очередной законопроект о санкциях против всех, кто за Николаса Мадуро. Прежде всего, против россиян.
Россия поддерживает законно действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро, притом не только словом, а и делом. Это недопустимо, с точки зрения США, где сделали ставку на Хуана Гуаидо, выпрыгнувшего в январе, как черт из бочки — и сразу в "президентский статус". Поэтому что? Поэтому новый американский санкционный законопроект. В нем сказано:
"Расширение присутствия Российской Федерации в Западном полушарии вызывает обеспокоенность Соединенных Штатов".
Но, судя по тому, что этот антироссийский санкционный выпад уже 68-й (на прошлой неделе было 67), присутствие России и в Восточном полушарии беспокоит США так же сильно, если не больше. Очень беспокойная держава, прямо как в песне: "Беспокойная я, успокой ты меня".
Вот она, например, в лице своих конгрессменов-законотворцев вспомнила сейчас и вдруг забеспокоилась: зачем это в декабре прошлого года Россия отправила в Венесуэлу два ракетоносца для участия в учениях? А то, что в том же прошлом году корабли США пришли в Черное море потренировать Украину на военный манер, это ничего? Или совсем свежий пример: американский ядерный бомбардировщик у российских границ что-то там такое "имитировал" — это как? Это уже клиническая форма беспокойства.
От нового законопроекта против России тоже веет клиникой. Уже потому, что имя его инициатора — Дебби Вассерман-Шульц. Член Палаты представителей от Демпартии, эта воинственная дама "прославилась" во время президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. Тогда, если помните, WikiLeaks опубликовал тысячи электронных писем, из которых следовало, что в ходе праймериз комитет Демпартии поддерживал Клинтон, мягко говоря, в ущерб другим кандидатам. Так вот Вассерман-Шульц как раз возглавляла комитет, а вскоре после скандала ушла в отставку. Теперь она же инициирует антироссийские законы. Тоже, видимо, беспокойная очень…
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Политика , В мире , Статьи , США , Николас Мадуро , Хиллари Клинтон , Wikileaks
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