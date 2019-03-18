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В МИД России приняли представителя ООН по Закавказью 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Заместитель главы МИД России Григорий Карасин принял сопредседателя Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, представителя ООН Джихан Султаноглу.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, работе совместного механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на границах Абхазии с Грузией, а также о ходе подготовки нового раунда международных дискуссий в Женеве, запланированного на начало апреля», — сообщили в ведомстве.
Ранее в МИД России призвали Грузию начать диалог с Абхазией и Южной Осетией.
В сентябре 2018 года глава Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в интервью газете «Известия» заявил о готовности к диалогу с властями Грузии.
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Политика , Кавказ , Анатолий Бибилов , Григорий Карасин , МИД , ООН , газета "Известия"
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