В МИД России приняли представителя ООН по Закавказью

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, работе совместного механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на границах Абхазии с Грузией, а также о ходе подготовки нового раунда международных дискуссий в Женеве, запланированного на начало апреля», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МИД России призвали Грузию начать диалог с Абхазией и Южной Осетией.