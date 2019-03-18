Москва смирилась с позицией Лукашенко по Крыму

Москва отказалась требовать у Лукашенко признания Крыма

Дипломат напомнил о недавнем заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко , который прояснил позицию Минска относительно статуса полуострова.

« [Лукашенко] сформулировал государственную позицию. И иных оснований комментировать у нас нет. И мы исходим из того, что сказал президент», — ответил он на соответствующий вопрос о юрисдикции Крыма.

Кроме того, в ходе пресс-конференции посол заявил, что в Москве наблюдают попытку проведения в информационном пространстве параллелей между «Крымской весной» и сегодняшней политикой России в отношении Белоруссии.

«Хочу сказать, что это образец совершенно неприкрытой циничной информационной провокации. Никакой корреляции между событиями в Крыму 2014 года и нашими взаимоотношениями с Беларусью нет. Это информационная диверсия, которая имеет совершенно понятные цели», — подчеркнул дипломат.