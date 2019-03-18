Москва смирилась с позицией Лукашенко по Крыму

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Москва отказалась требовать у Лукашенко признания Крыма 

Lenta.ru 1 час назад
Российские власти не намерены требовать у Белоруссии признания российского суверенитета над Крымом. С таким заявлением в понедельник, 18 марта, выступил посол России Михаил Бабич на пресс-конференции в Минске, передает «Интерфакс».
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Дипломат напомнил о недавнем заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, который прояснил позицию Минска относительно статуса полуострова.
« [Лукашенко] сформулировал государственную позицию. И иных оснований комментировать у нас нет. И мы исходим из того, что сказал президент», — ответил он на соответствующий вопрос о юрисдикции Крыма.
Кроме того, в ходе пресс-конференции посол заявил, что в Москве наблюдают попытку проведения в информационном пространстве параллелей между «Крымской весной» и сегодняшней политикой России в отношении Белоруссии.
«Хочу сказать, что это образец совершенно неприкрытой циничной информационной провокации. Никакой корреляции между событиями в Крыму 2014 года и нашими взаимоотношениями с Беларусью нет. Это информационная диверсия, которая имеет совершенно понятные цели», — подчеркнул дипломат.
В ходе «Большого разговора» со средствами массовой информации, состоявшегося 1 марта, Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин в течение последнего времени не поднимал вопрос признания Минском российского суверенитета над Крымом, при этом ранее у глав государств было «полное понимание и взаимопонимание» по этому вопросу.
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Комментарии29
Политика , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Михаил Бабич , НАТО , Интерфакс , Минск , Москва , Республика Крым
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