Раскрыты планы Путина в Крыму

Песков заявил, что Путин в Крыму без протокола поговорит с общественностью

"Сегодня пятилетие воссоединения Крыма с Россией, это праздник в России для всех россиян. Президент будет работать в Крыму", — сказал представитель Кремля. По его словам, в программе значатся посещения "праздничного мероприятия", а также присутствие на открытии "одного из объектов электроэнергетики". "Сегодняшнее открытие будет финализировать полную энергосамостоятельность Крыма, более того — даже способность передавать электроэнергию на основную землю", — отметил Песков.

"Главным он [Путин] посчитал необходимым сегодня встретиться с общественностью. Это будут представители общественности, деловых структур из Севастополя и Крыма с тем, чтобы без протокола пообщаться с ними на счет того, что произошло за пять лет на полуострове, какие есть проблемы, что недостаточно, что хорошо", — уточнил Песков.

Он добавил, что подобные встречи Путин регулярно проводит в разных регионах РФ.

Представитель Кремля не исключил, что у Путина в Крыму в понедельник будут и другие мероприятия, поскольку, "будучи в Крыму, президент достаточно оперативно выстраивает свою программу".