Раскрыты планы Путина в Крыму

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Песков заявил, что Путин в Крыму без протокола поговорит с общественностью 

ТАСС 3 часа назад
Президент России Владимир Путин, который в понедельник будет работать в Крыму, считает главным пунктом своей программы встречу с общественностью, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня пятилетие воссоединения Крыма с Россией, это праздник в России для всех россиян. Президент будет работать в Крыму", — сказал представитель Кремля. По его словам, в программе значатся посещения "праздничного мероприятия", а также присутствие на открытии "одного из объектов электроэнергетики". "Сегодняшнее открытие будет финализировать полную энергосамостоятельность Крыма, более того — даже способность передавать электроэнергию на основную землю", — отметил Песков.
"Главным он [Путин] посчитал необходимым сегодня встретиться с общественностью. Это будут представители общественности, деловых структур из Севастополя и Крыма с тем, чтобы без протокола пообщаться с ними на счет того, что произошло за пять лет на полуострове, какие есть проблемы, что недостаточно, что хорошо", — уточнил Песков.
Он добавил, что подобные встречи Путин регулярно проводит в разных регионах РФ.
Представитель Кремля не исключил, что у Путина в Крыму в понедельник будут и другие мероприятия, поскольку, "будучи в Крыму, президент достаточно оперативно выстраивает свою программу".
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Комментарии41
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Республика Крым
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