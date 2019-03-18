Матвиенко рассказала о возрождении Крыма после многолетнего упадка

"Республика Крым и Севастополь уверенно идут вперед. В одной из публикаций прочитала, что Крым переживает этап Ренессанса. На мой взгляд, метафора и красивая, и точная. Крым действительно возрождается после многолетнего упадка", — написала Матвиенко в своей колонке на сайте "Известий", отметив, что люди видят это, понимают и не сомневаются в правильности сделанного выбора.

" [Они] настроены на то, чтобы и дальше идти по избранному пути. Именно в этом я вижу главный политический итог пяти прошедших лет", — добавила спикер Совфеда.

Она отметила особую значимость такого результата, учитывая то, что он достигнут "на фоне беспрецедентного политического, экономического, пропагандистского давления Запада, постоянных враждебных действий и провокаций Киева". "Одобренный палатой представителей Конгресса акт запрещает Соединенным Штатам признавать суверенитет России над Крымом, его воздушным пространством, территориальными водами. Для нашей страны такие документы, говоря юридическим языком, ничтожны. Крым — неотъемлемая часть России со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями", — констатировала председатель верхней палаты парламента.

Она также отметила все нарастающее понимание в мире того, что "Крым в составе России — это навсегда, и обратного пути не будет".

"С каждым годом увеличивается число зарубежных политиков, общественных деятелей, журналистов, посещающих полуостров. Вот и сейчас в праздничные дни на полуострове находится группа французских политических деятелей", — указала Матвиенко.

По ее словам, тысячи людей из самых разных уголков планеты съезжаются в эти дни на традиционные крымские фестивали, "и Крыму есть, что сказать, показать, чем поделиться". Кроме того, как сообщила сенатор, летом она в очередной раз планирует приехать на юбилейный V Ливадийский Форум.

"Сделаю это с большим удовольствием. Знаю, предстоит интересный содержательный разговор, обсудим новые идеи и проекты в сфере межкультурного общения", — сообщила Матвиенко.

Межнациональные вопросы в Крыму

Она также особо отметила, что Крым — это богатая республика в плане этнического, культурного, религиозного и языкового многообразия.

"Если когда-то это оборачивалось конфликтами и войнами, то с момента вхождения Крыма в состав Российской империи межнациональные вопросы стали решаться цивилизованно. Политика Киева явилась шагом назад, обострила их. Одно из самых больших достижений пятилетия вижу в том, что нам удалось восстановить гармонию в этой чувствительной сфере. На полуострове, как и во всей нашей многонациональной стране, полностью соблюдаются права русских, украинцев, крымских татар, других народов", — подчеркнула спикер СФ.

В целом, по мнению Матвиенко, пять лет спустя можно уверенно говорить, что не только Крым вернулся в Россию, но и Россия вернулась в Крым.

"Вернулась полностью. Республика Крым, Севастополь живут по тем же законам, той же жизнью, что и все российские регионы", — отметила парламентарий.

Она рассказала, что часто бывает на полуострове и у нее сложилось однозначное впечатление, что за пять лет под развитие региона подведен прочный экономический и социальный фундамент. В частности собственные доходы республиканского бюджета выросли в 1,7 раза, расходы на развитие социальной сферы в 2,6 раза, образования — 2,7, здравоохранения — 1,7, культуры — 3,5 раза.

Сенатор отметила, что и проблем, требующих решения, в Крыму пока еще хватает, однако подавляющее большинство крымчан едины во мнении: ситуация на полуострове, их жизнь меняются к лучшему. Об этом, как считает Матвиенко, убедительно свидетельствуют данные всех социологических опросов.

"Крымская весна"