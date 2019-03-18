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Россиянам хотят запретить въезд в США за поддержку Мадуро 

Ura.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Россиянам и представителям других стран с «интересами российского правительства» могут запретить въезд на территорию США из-за поддержки РФ режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующий законопроект рассмотрят американские конгрессмены.
«Иностранцам, которые действуют в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы, запретить въезд в США, получение визы или иных документов для въезда на территорию страны», — говорится в законопроекте, опубликованном на официальном сайте Конгресса США. Автором проекта выступает конгрессмен от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц.
В тексте документа уточняется, что Россия — главный союзник Венесуэлы, заинтересованный в правительстве президента Николаса Мадуро. Также автор законопроекта подчеркнул, что возрастающее присутствие РФ в западном полушарии беспокоит американцев и их союзников.
Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс предложил ввести санкции против других стран, сотрудничающих с венесуэльскими властями, напоминает «Национальная служба новостей». По его словам, наказывать другие государства будут, исходя из их «поведения» и «политического режима».
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства, напоминает агентство Nation News. США сразу поддержали нового лидера, а позже в его поддержку выступили и многие другие страны. Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В поддержку действующего президента высказались Россия, Белоруссия, Куба, Китай, Сирия, Турция и другие государства.
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Комментарии10
Политика , Армия , Николас Мадуро , Демократическая партия США , Конгресс США , Правительство РФ , Венесуэла , США
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