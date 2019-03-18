В России предсказали новую волну губернаторских отставок

По словам одного из них, начала волны увольнений можно ожидать уже на этой неделе. Второй собеседник издания утверждает, что до конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, а сами отставки могут начаться несколько позднее.

Осенью 2017 года президент Владимир Путин уволил ряд губернаторов. Перестановки затронули, среди прочих, Красноярский и Приморский края, Ивановскую, Омскую, Орловскую, Новосибирскую, Самарскую, Псковскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.

Прямые губернаторские выборы отменены в 2004 году. Глава государства получил право отрешать губернаторов от должности «в связи с утратой доверия» и «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Летом 2012 года выборы вернулись, но в случае ухода губернатора в отставку его обязанности исполняет назначенный Кремлем врио.