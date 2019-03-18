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В России предсказали новую волну губернаторских отставок 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
В ближайшее время в России пройдет серия отставок губернаторов. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на два близких к администрации анонимных источника.
По словам одного из них, начала волны увольнений можно ожидать уже на этой неделе. Второй собеседник издания утверждает, что до конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, а сами отставки могут начаться несколько позднее.
Своих постов, вероятно, лишатся от трех до шести губернаторов. По информации «Ведомостей», уже решена судьба возглавляющей Мурманскую область Марины Ковтун, также отставка грозит Александру Бердникову (Республика Алтай), Юрию Бергу (Оренбургская область) и Борису Дубровскому (Челябинская область). Под вопросом остается будущее Алексея Орлова (Калмыкия) и Андрея Бочарова (Волгоградская область).
Осенью 2017 года президент Владимир Путин уволил ряд губернаторов. Перестановки затронули, среди прочих, Красноярский и Приморский края, Ивановскую, Омскую, Орловскую, Новосибирскую, Самарскую, Псковскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.
Прямые губернаторские выборы отменены в 2004 году. Глава государства получил право отрешать губернаторов от должности «в связи с утратой доверия» и «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Летом 2012 года выборы вернулись, но в случае ухода губернатора в отставку его обязанности исполняет назначенный Кремлем врио.
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Политика , Видео , Алексей Орлов , Юрий Берг , Борис Дубровский , Андрей Бочаров , Александр Бердников , Владимир Путин , Марина Ковтун , Демьян Кудрявцев , Ведомости
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