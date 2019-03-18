Дерипаска объяснил, почему отношения России и США не улучшатся

Бизнесмен также выразил мнение, что Вашингтон и Москва более заинтересованы в демонстрации друг другу военной мощи, нежели в улучшении двусторонних отношений.

"На мой взгляд, со стороны США это невозможно. Если взглянуть на реальное положение дел, люди в России и США не ненавидят друг друга. Думаю, что в сердцах россиян есть место для того, чтобы двигаться дальше, открыть новую страницу, но проблема заключается во всей этой игре мускулами с обоих сторон", — отметил он.

Кроме того, на вопрос журналиста, сможет ли приход нового президента США предоставить возможность для улучшения отношений между двумя странами, Дерипаска ответил, что "ничего не изменится".

"Вы серьезно? Ничего не поменяется через четыре года. Только новое поколение сможет чего-то добиться. Этому поколению противостояние больше по нраву", — заключил бизнесмен.

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Россия приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Однако последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против Москвы.