Депутат пермского Заксобрания от фракции КПРФ Илья Кузьмин решил не ехать на шоу Андрея Малахова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Причиной, почему известный телеведущий решил позвать Кузьмина на программу, стало нападение на пермского депутата в стиле 90-х. По его словам, неизвестный дважды выстрелил в политика из обреза и прострелил ему капюшон.
После этого источники «ФедералПресс» рассказали, что продюсеры телеканала «Россия 2» решили пригласить Кузьмина на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», чтобы разобраться в ситуации.
Илья Кузьмин же заявил, что не собирается принимать участия в подобных шоу для увеселения публики. Кроме того, рассказывать о случившимся пострадавшему запрещено, так как это может повредить следствию по делу о нападении.
«ФедералПресс» сообщал, что на Кузьмина, возможно, напала женщина в приступе ревности. Установлено, что вместо пуль использовались пластиковые шарики.