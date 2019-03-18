Пермский депутат отказался ехать к Андрею Малахову

Причиной, почему известный телеведущий решил позвать Кузьмина на программу, стало нападение на пермского депутата в стиле 90-х. По его словам, неизвестный дважды выстрелил в политика из обреза и прострелил ему капюшон.

После этого источники «ФедералПресс» рассказали, что продюсеры телеканала «Россия 2» решили пригласить Кузьмина на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», чтобы разобраться в ситуации.

Илья Кузьмин же заявил, что не собирается принимать участия в подобных шоу для увеселения публики. Кроме того, рассказывать о случившимся пострадавшему запрещено, так как это может повредить следствию по делу о нападении.

«ФедералПресс» сообщал, что на Кузьмина, возможно, напала женщина в приступе ревности. Установлено, что вместо пуль использовались пластиковые шарики.