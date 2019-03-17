Путин посетит Крым

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Объявлено о визите Путина в Крым 

Рамблер 26 минут назад
Президент РФ Владимир Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь. Визит приурочен к пятой годовщине воссоединения Крыма и России. Глава государства примет участие в торжествах, связанных с этой датой, сообщает ТАСС.
По данным пресс-службы Кремля, Путин «примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани.
В Севастополе Президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 гг. и 1941-1944 гг. "Малахов курган"».
Политика , Видео , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Севастополь
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