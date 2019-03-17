Путин посетит Крым

Объявлено о визите Путина в Крым

По данным пресс-службы Кремля, Путин «примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани.

В Севастополе Президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 гг. и 1941-1944 гг. "Малахов курган"».