В России ответили на заявление ЕС о непризнании референдума в Крыму

России прокомментировали заявление Евросоюза , приуроченное к пятилетней годовщине возвращения Крыма

Ранее ЕС объявил о своей приверженности политике непризнания полуострова российской территорией. В заявлении также указывается, что референдум в Крыму привел к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море.

По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, Евросоюз "толерантно жалеет" Украину . При этом парламентарий назвал заявление ЕС лживым и пропагандистским.

"Это все, что Украина получила от Европы в качестве поддержки. Никаких военных кораблей, никаких денег на военные расходы — так, справка о благонадежности украинских партнеров, не более того", — цитирует RT депутата.

Член нижней палаты парламента подчеркнул, что Брюссель сейчас находится в сложной ситуации, поскольку пытается лавировать между собственными интересами и указаниями из Вашингтона.

"Вот и вертится Федерика Могерини как уж на сковородке, заявляя то, чего не может быть. Хотя, вполне возможно, в глубине души и корит себя за откровенную лживость", — добавил политик.

Совфеде также осудили заявление Евросоюза.

По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, подобная позиция оправдывает действия украинских властей во время инцидента в Керченском проливе, хотя именно Киев в той ситуации нарушил международное право.

Он также отметил, что в Брюсселе не хотят разбираться в сути произошедшего в марте 2014 года.

"Такова суть современного европейского сообщества двойных стандартов. Они считают, что право на самоопределение есть далеко не у всех, в частности, его нет у Крыма. Европа еще долго не признает полуостров составной частью России. Хотя здравые голоса уже появляются", —сказал парламентарий в беседе с RT.

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия прожила в условиях непризнания Крыма уже пять лет и готова жить дальше.

"Одно только должен подчеркнуть: ЕС такими заявлениями вредит, в первую очередь, сам себе, отодвигая на неопределенное время строительство новой единой Европы, чего, кстати сказать, больше всего опасаются американцы. Пора, наконец, осознать свои интересы, перестав следовать в фарватере политики США", — написал он в Facebook.

Крым стал российским регионом в результате референдума, состоявшегося в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Более 96% жителей республики проголосовали за возвращение в состав России. По словам Владимира Путина, "вопрос Крыма закрыт окончательно".