Посольство РФ назвало позором шествие в честь легиона «Ваффен СС» в Риге

Посольство РФ Латвии осудило мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС", прошедшие в субботу в центре Риги.

"Позор! В центре европейской столицы опять с почестями "маршируют" бывшие легионеры "Ваффен СС" и их приспешники, — говорится в сообщении, размещенном в Twitter диппредставительства в субботу. — И это в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков!"

"Что уж удивляться, ведь демонстрация флагов со свастикой во время празднования 100-летия Латвии так и осталась безнаказанной", — добавило посольство.

В субботу в центре Риги прошли мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС". По данным полиции, в общей сложности в мероприятиях приняли участие порядка 1 тыс. человек, серьезных инцидентов в ходе акций не было. Шествие по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС" сопровождалось акциями антифашистов, которые выступают против марша эсэсовцев и их молодых сторонников-радикалов. Около монумента Свободы участников шествия встретили представители местных антифашистских организаций, которые устроили одиночные пикеты в знак протеста против марша.

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия.

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. После того как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить его из списка памятных дат.